F1 | McLaren, Piastri porta al debutto la MCL38 in Bahrain [VIDEO ONBOARD]

F1 McLaren MCL38 – In attesa di vederla in azione domani, McLaren ha mostrato un video onboard della nuova MCL38, vettura che con Lando Norris e Oscar Piastri affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

Il pilota australiano, sceso in pista ieri pomeriggio per i 200 chilometri di filming day sul tracciato del Sakhir, ha lavorato con il compagno di squadra per la “sgrezzatura” della nuova monoposto, effettuando i classici check tecnici prima dell’attività vera e propria prevista nelle giornate di test pre-season (21,22 e 23 febbraio).

Al contrario di altre squadre, ricordiamo, McLaren non ha ancora ufficializzato la line-up per i test. Appuntamento a domani mattina per la prima giornata di attività in pista della stagione 2024. F1GrandPrix seguirà l’intera tre giorni in maniera integrale con live-timing, commento, foto, interviste e video.

Taking to the track with our 2024 car! Watch @OscarPiastri go to work behind the wheel of our MCL38! 🧡 pic.twitter.com/MahFCjWJSa — McLaren (@McLarenF1) February 19, 2024