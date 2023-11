Formula 1 | Ferrari: numeri, curiosità e statistiche sul GP di Las Vegas

La Formula 1 ritorna a Las Vegas a 41 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 1981 e nel 1982 si corse in Nevada il Caesars Palace Grand Prix, disputato su un tortuoso circuito ricavato nel parcheggio del celebre hotel, mentre per il ritorno nella città del peccato, la Formula 1 si è regalata un tracciato tutto nuovo: 6,2 chilometri che includono la Vegas Strip passando in rassegna alcuni dei luoghi più iconici della città. La prima curva arriva poco dopo la linea del traguardo: si tratta di uno stretto tornante a sinistra seguito da una serie di curve tecniche che portano su uno dei due lunghi rettiline, dove si trova la prima delle due zone DRS, che termina con la brusca frenata di curva 5. Nel secondo settore la parola chiave è “velocità”: i piloti accelereranno dopo curva 9 e affronteranno una secca piega a sinistra imboccando poi il dritto da 1,9 km che percorre la celebre Strip (seconda zona DRS) in fondo alla quale c’è la stretta chicane delle curve 14-15-16 che rimanda sul rettilineo principale.

Programma. Si tratta della terza gara stagionale negli Stati Uniti, ma quella di Las Vegas è la prima della storia ad essere disputata in notturna in terra americana. Questo comporta uno stravolgimento degli orari delle sessioni. L’azione in pista inizierà nella sera del giovedì sera per proseguire oltre la mezzanotte. Alle 24 nella notte tra venerdì e sabato ci saranno le qualifiche mentre la corsa prenderà il via 22 ore più tardi, alle dieci di sera locali del sabato. Era dal Gran Premio del Sudafrica 1985 che non si gareggiava di sabato anche se per gli spettatori europei sarà come assistere a una gara in estremo oriente, con il via alle 7 del mattino della domenica.

Condizioni ambientali. Paradossalmente, dal momento che si gareggia nel deserto del Nevada, le condizioni ambientali a Las Vegas si attendono insolitamente fredde. Le vetture saranno in pista con una temperatura dell’asfalto che non dovrebbe superare i 15 gradi (come nei test invernali in Europa), mentre quella ambientale potrebbe essere anche più bassa e per questo riuscire a mettere le gomme nella corretta finestra di funzionamento potrà fare una grande differenza.

NUMERI E CURIOSITÀ

9. Il miglior piazzamento di una Ferrari nei due Gran Premi validi per il Mondiale di Formula 1 disputati a Las Vegas fino ad oggi. A portare a casa questo non certo sensazionale piazzamento è stato Didier Pironi con la 126 CK nel 1981, in occasione della prima gara che si corse nel circuito ricavato nel parcheggio del Caesars Palace. La Ferrari non ha dunque mai marcato punti nel Nevada dal momento che al tempo venivano assegnati solo ai primi sei classificati.

78. I circuiti che hanno ospitato almeno un Gran Premio di Formula 1 valido per il Mondiale.Quello di quest’anno a Las Vegas – che nulla ha in comune con quello del 1981 e 1982 – sarà il dodicesimo nella storia situato negli Stati Uniti, un record incontrastato se si pensa che la seconda nazione ad aver alternato più piste in calendario è la Francia con sette. Il tracciato statunitense sul quale si è corso di più è Watkins Glen, con 20 Gran Premi, uno in più di Indianapolis e quasi il doppio rispetto al Circuit of the Americas di Austin (11). Tra le piste che hanno fatto solo una fugace apparizione nel mondo della Formula 1 ci sono Sebring (1959), teatro di leggendarie gare endurance, Riverside (1960) e Dallas (1984).

150. I matrimoni celebrati ogni giorno in media a Las Vegas. La città, infatti, è famosa per i suoi casinò, ma è anche la capitale mondiale dei matrimoni. Secondo i dati del municipio ci sono oltre 50 cappelle nuziali sparse in tutto il territorio metropolitano, la più famosa delle quali è la White Wedding Chapel. C’è da dire che molti dei matrimoni celebrati a Las Vegas non hanno vita lunga. Nella più celebre delle cappelle si era sposata nel 2004 anche la principessa del pop Britney Spears, ma l‘unione con Jason Alexander è durata appena 55 ore, ovvero meno di tre giorni.

288. Gli anni che occorrerebbero a una persona per trascorrere una notte in ciascuna delle camere di hotel disponibili a Las Vegas. La città viene visitata ogni anno da circa 40 milioni di turisti. Qui si trovano il secondo e il terzo albergo più grandi del mondo con, rispettivamente, 7.092 e 6.852 camere – l’hotel più grande è invece in Malesia e dispone di 7.351 stanze – e sono disponibili circa 150 casinò, molti dei quali sono dentro gli hotel stessi.

54000. I metri quadrati di display a LED ricurvi che ricoprono The Sphere. Si tratta di un’arena ellissoidale dedicata alla musica e all’intrattenimento che si trova a Paradise, vicino alla Las Vegas Strip. Conta 18.600 posti ed è stata ideata per offrire esperienze audio e video particolarmente coinvolgenti grazie a uno schermo LED interno con una risoluzione elevatissima – 16K – altoparlanti con tecnologie di sintesi del campo sonoro ed effetti fisici 4D. La Sfera misura 112 metri di altezza, ha una larghezza massima di 157 ed è stata inaugurata il 29 settembre scorso con il primo dei 25 concerti che la mitica rock band U2 terrà fino al 16 dicembre 2023.

STATISTICHE FERRARI NEGLI STATI UNITI

GP disputati 62

Debutto 500 Miglia di Indianapolis 1952 (A. Ascari rit.)

Vittorie 13 (20,97%)

Pole position 17 (27,42%)

Giri più veloci 16 (25,81%)

Podi totali 42 (22,58%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati 1072

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 243 (22,67%)

Pole position 248 (23,13%)

Giri più veloci 259 (24,16%)

Podi totali 805 (25,03%)