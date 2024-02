Test F1 | Sauber, Bottas conferma: “Corrispondenza tra il simulatore e la pista”

Test F1 – Debutto ufficiale per la Sauber che, dopo l’avventura con Alfa Romeo, cambia veste e si colore di verde fosforescente, e non solo per la flow-viz (la vernice verde utilizzata durante i test sulle vetture). Valtteri Bottas e Zhou Guanyu inaugurano l’era della Kick Sauber, completando con la C44 ben centotrendadue giri. Sessione senza problemi per entrambi i piloti, piacevolmente sorpresi dalle novità portate in pista dal team di Hinwil, un netto passo avanti rispetto al 2023.

Bottas: “Corrispondenza tra i dati al simulatore e quelli in pista”

E’ il finlandese a scendere in pista per primo, completando ben sessantatré giri e chiudendo col quattordicesimo miglior tempo. Numeri a parte, Valtteri sembra più che soddisfatto della C44, netta evoluzione della precedente targata Alfa Romeo.

“E’ stata una prima mattinata produttiva, sono molto felice di essere tornato in pista. Sembra che abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto allo scorso anno e c’è già un buon feeling con la nuova vettura. Inoltre, la corrispondenza tra i dati del simulatore e quelli in pista è rassicurante, specialmente dopo una sola giornata. Abbiamo una buona base di partenza e siamo riusciti a macinare diversi chilometri. Ora la nostra attenzione è tutta per i dettagli, vogliamo comprendere tutto della vettura in questi giorni. Questi risultati sembrano promettenti, ma tutto si vedrà davvero soltanto la prossima settimana”.

Zhou: “Evidente passo avanti rispetto all’anno scorso”

Ottime sensazioni anche per Zhou Guanyu: sessantanove giri per lui e decimo miglior tempo. Nella seconda giornata di test scenderà in pista per primo, per poi lasciare il volante al compagno di squadra.

“Quella di oggi è stata una giornata promettente: siamo riusciti a completare il nostro programma, ci siamo concentrati sul passo gara e sul passaggio tra diversi set-up. La nostra vettura sembra andare nella giusta direzione, ma anche se c’è ancora tanto margine di miglioramento, il feeling è più che positivo. L’approccio aggressivo adottato durante questo inverno ci ha permesso di fare un passo avanti rispetto alla vettura dell’anno scorso, e la differenza in pista si sente, è grandioso. Ora, per i prossimi due giorni, sarà importante completare tutti i nostri obiettivi per essere pronti per la prossima settimana. E’ presto per giudicare i nostri avversari, ovviamente ognuno sta seguendo il proprio programma: continuiamo a concentrarci su noi stessi, cercando di fare più chilometri possibile”.