Red Bull | Perez in sesta fila a Barcellona: “Non avevo abbastanza ritmo”

Ancora una volta Sergio Perez è stato autore di una brutta prestazione. Nelle qualifiche di Barcellona, il pilota della Red Bull ha chiuso in ottava posizione, e per via della penalità inflittagli in Canada, scatterà dall’undicesimo posto, quindi in sesta fila. Il messicano non si trova con la sua RB20, nonostante i paventati miglioramenti di questo weekend, che però non sembrano ben visibili. Anche domani quindi una gara in rimonta, e partire nel gruppone al Montmelò è complicato, e farsi spazio non sarà affatto facile.

“Non sono contento della mia posizione oggi, l’obiettivo era essere più in alto – ha ammesso Perez. E’ stata una qualifica complicata, abbiamo faticato inizialmente, bruciando velocemente le gomme, e questo significa che non siamo riusciti a tirarne fuori il massimo. Il mio ultimo giro non è stato pulito come avrebbe dovuto essere in Q3, non avevo abbastanza ritmo o passo. Avevo bisogno di una maggiore progressione durante la sessione e non è stato così. Sono state fatte alcune buone modifiche sulla vettura, quindi dovrei essere sulla strada giusta per domenica. Partire dall’undicesima posizione non è certo facile, ma devo essere paziente e cogliere le giuste opportunità, specialmente se dovesse piovere, perché può succedere di tutto”.