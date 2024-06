GP Spagna | Red Bull, Verstappen: “Sarà una gara emozionante, voglio vincere!”

Ancora una volta Max Verstappen ha tirato fuori una prestazione di assoluto livello in un weekend nel quale la Red Bull sembrava essere un po’ più in difficoltà rispetto alla concorrenza. Eppure, il tre volte campione del mondo è stato in pole position praticamente fino alla fine nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quando Lando Norris ha completato il giro perfetto, piazzandosi davanti all’olandese per 20 millesimi. Domani ci aspetta una bellissima partenza, e speriamo anche una gara combattuta. La differenza nel box austriaco l’ha fatta il cambio d’assetto poco prima dell’inizio del Q1, dopo una sessione di libere tutt’altro che lineare.

“Abbiamo fatto delle modifiche all’assetto prima delle qualifiche e la macchina si è comportata molto meglio – ha detto Max. Penso che abbiamo davvero massimizzato questo aspetto e la vettura sembrava più incollata all’asfalto e quindi piacevole da guidare. Siamo stati forti nelle curve ad alta velocità: il fine settimana è stato pulito, mettendo a punto la monoposto per tutto il weekend. Nelle libere non ero a mio agio, mentre in qualifica tutto è andato per il verso giusto. La McLaren è stata veloce sin da venerdì, mentre noi eravamo un po’ indietro, quindi bisogna capire come ottimizzare la prestazione per domani ed essere più competitivi. Ci sarà una battaglia molto serrata, e tanto dipenderà dalla gestione delle gomme, specialmente considerando il degrado molto elevato qui. Penso che avremo una gara emozionante nella quale punteremo alla vittoria”.