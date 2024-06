F1 | Sauber: Bottas e Zhou fiduciosi dopo l’ingresso in Q2

Sabato positivo per il team KICK Sauber che ha visto entrambi i piloti passare in Q2 nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna con buone sensazioni per la gara che scatterà domani alle 15:00. Valtteri Bottas ha ottenuto il dodicesimo tempo mentre Guanyu Zhou, partirà dalla quindicesima casella in griglia di partenza.

Valtteri Bottas: “È bello vedere entrambe le vetture entrare in Q2: il feeling in pista era buono oggi e il fine settimana è stato abbastanza soddisfacente finora. Abbiamo sicuramente una macchina migliore questo fine settimana rispetto agli eventi precedenti, finora mi sono sentito fiducioso per tutto il fine settimana; anche le novità che abbiamo portato hanno sicuramente giocato il loro ruolo, permettendoci di fare un piccolo, ma concreto passo. Penso che questo risultato sia stato il massimo che potevamo ottenere oggi, è dove siamo con il nostro ritmo al momento e non è nemmeno così lontano dalla Q3, il che è decisamente incoraggiante. Ritengo che questa sia la migliore occasione per i punti che abbiamo avuto finora in questa stagione, ma il lavoro ovviamente è solo a metà dell’opera: dobbiamo essere al massimo della nostra forma domani, per convertire questa posizione in un vero e proprio attacco alla Top 10”

Guanyu Zhou: “È davvero bello essere tornato in Q2 oggi ma, anche se questo è un buon risultato, è altrettanto importante per me che il feeling con la macchina e la mia fiducia siano tornati. Sapevamo che uscire dalla Q2 sarebbe stato difficile dato che avevamo già utilizzato un nuovo treno di gomme in Q1, costringendoci a partire con gomme morbide usate prima di passare a un nuovo set, ma non possiamo lamentarci del risultato finale. Abbiamo fatto un passo indietro e fatto un piccolo reset questo fine settimana: le ultime gare erano state difficili, quindi abbiamo optato per alcuni cambiamenti significativi, incluso lo scambio del mio telaio e sembra che ora le cose stiano andando molto meglio. Sono anche felice di vedere che abbiamo fatto un passo avanti e siamo stati molto più veloci come squadra questo fine settimana: continueremo a lavorare duro per trasformare queste migliori posizioni in griglia in un buon risultato domani, anche se sappiamo che la Top 10 è molto serrata al momento”