Formula 1 | Horner parla per la prima volta dell’indagine Red Bull

Nella serata di ieri la Red Bull ha presentato la RB20, o quantomeno quella che sembra essere la vettura che parteciperà al prossimo campionato di Formula 1. Concetti rivisti, a quanto pare, e che vanno in una direzione diversa rispetto alla concorrenza. Nel corso dell’evento è intervenuto anche Christian Horner, team principal della squadra austriaca e al centro di un polverone nel quale è stato coinvolto, essendo soggetto di un’indagine interna da parte dell’azienda per presunti comportamenti inappropriati ai danni di un/una dipendente. Alla domanda di un collega presente su come si sentisse in questo momento, il numero uno del muretto della Red Bull non ha nascosto il suo stato d’animo.

“Inevitabilmente la squadra è soggetta a distrazioni in questo momento – ha detto Horner. Noi però restiamo molto uniti, tutti sono concentrati sulla nuova stagione. Ovviamente c’è un’indagine interna alla quale mi adeguo e collaboro al 100%, ma questa è una questione marginale, c’è altro a cui pensare”.