Formula 1 | Definito il programma della Haas nei test in Bahrain

Ormai ci siamo: meno di una settimana e avrà inizio la stagione di Formula 1. Per il primo appuntamento mondiale dovremo aspettare ancora qualche giorno in più, ma mercoledì prossimo sul tracciato del Bahrain, sede della gara inaugurale del 2024 inizierà la tre giorni di test, e potremo finalmente vedere tutte le macchine insieme in pista. La Haas ha appena ufficializzato la line-up dei piloti che si alterneranno alla guida della VF-24 da mercoledì a venerdì. Questo campionato si prospetta molto complicato per il team americano, dopo il mancato rinnovo con Guenther Steiner e l’arrivo del nuovo team principal, o meglio, la promozione dell’ingegnere Ayao Komatsu a capo del muretto, con una vettura che difficilmente farà stropicciare gli occhi agli appassionati della Formula 1.

Magnussen: “Aspettative basse ma grandi margini di sviluppo”

Kevin Magnussen (31) è alla settima stagione con la Haas

“Ogni anno cerco di superare me stesso e arrivare in pista a inizio anno più in forma che mai – ha detto il danese. Puoi sempre migliorare, ma non riesci mai ad essere al massimo. Negli ultimi due anni mi sono concentrato molto su questo aspetto, e da quando hanno fissato un limite di peso per pilota, puoi aumentare un po’ la tua massa muscolare senza essere in svantaggio, e ne ho approfittato. Le aspettative sono state gestite bene, in alcuni anni c’era un ottimismo irrealistico e ne sono stato influenzato. Ayao ha le idee chiare, dice che non crede che saremo troppo lontani dalle posizioni dell’anno scorso, ma questo vuol dire che lo sviluppo sarà importante, quindi è una visione più ottimistica. Siamo tutti molto vicini, ci siamo scontrati con un muro lo scorso anno con gli aggiornamenti. Dovevamo cambiare il concetto della macchina e oggi le cose sembrano migliori. Le aspettative sono basse per inizio stagione ma alte nel suo complesso”.

Hulkenberg: “Voglio divertirmi”

Nico Hulkenberg (36) è tornato in Formula 1 nel 2023 dopo tre stagioni di stop

“La stagione scorsa non ha avuto alcun impatto sul mio fisico – ci dice Nico. Si viaggia molto è vero, ma ci alleniamo per essere più in forma che mai. L’inverno è stato buono, mi sono rilassato nelle due settimane dopo Abu Dhabi, incontrando amici e sfruttare il tempo libero per me stesso. Da metà dicembre ho ripreso ad allenarmi, non ho viaggiato molto e ho trascorso tanto tempo con la mia famiglia. Quest’anno voglio divertirmi, godermi la stagione e mantenere quella sensazione positiva che ho dentro di me per tirare fuori il meglio possibile così da dare ii massimo. Dal punto di vista sportivo vogliamo migliorare rispetto al 2023, ci qualificavamo bene, ma l’obiettivo di questa stagione sarà quello di fare bene anche in gara così da segnare punti importanti per la classifica”.

Haas, così in pista nei test in Bahrain

Il primo a scendere in pista mercoledì 21 febbraio nella sessione del mattino sarà Kevin Magnussen, alla sua settima stagione con la Haas, la terza consecutiva dopo l’addio del 2021 e il ritorno proprio nei test del 2022 per sostituire Nikita Mazepin, fatto fuori dopo la guerra iniziata dalla Russia in Ucraina. Nel pomeriggio invece toccherà a Nico Hulkenberg, pilota esperto al suo secondo anno con il team statunitense. Il tedesco risalirà in macchina anche giovedì 22 mattina e chiuderà la tre giorni di test venerdì 23 pomeriggio, alternandosi perfettamente con il suo compagno di squadra. Ergo, quest’anno nessun pilota di riserva scenderà in pista per la Haas in occasione dei test in Bahrain.