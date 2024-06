F1 | Hakkinen sorpreso dal rinnovo di Perez

Inutile negarlo, la notizia del rinnovo del contratto di Sergio Perez alla Red Bull con opzione 1+1, ha sorpreso tutti. Il messicano prende sempre paga dal compagno di squadra, Max Verstappen, e se prima almeno poteva garantire un podio ad ogni gara, da qualche tempo non è più così e i numeri parlano chiaro. Perez è quinto in classifica Mondiale con un distacco di 87 punti da Verstappen. Viene da chiedersi il motivo di un rinnovo così precoce dal momento che Carlos Sainz è appiedato con destinazione Sauber o William.

Il due volte iridato Mika Hakkinen, intervistato da Viaplay ha espresso le sue perplessità:

“È un dato di fatto che quando lo si confronta con il suo compagno di squadra, la differenza è semplicemente troppo grande. E ora firmano un’estensione di due anni con un pilota che non riesce a tenere il passo. È incredibile”.

Ma allora cos’ha spinto il team di Milton Keynes a rinnovare il contratto del messicano per altri due anni? In merito alla questione, Yuki Tsunoda (fresco di rinnovo con RB), ha lasciato intendere la possibilità di una promozione in Red Bull, nel caso in cui Perez nei prossimi due anni dovesse deludere le aspettative. Anche perché, Helmut Marko ha dichiarato che nel rinnovo, sono presenti delle clausole.

“Perez deve fare bene nei prossimi due anni. Tutto può succedere in questo tipo di circostanze”, ha commentato il giapponese.