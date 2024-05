Formula 1 | Ferrari, Leclerc promuove il lavoro di Bozzi e Hatz ad Imola

Formula 1 Ferrari Leclerc – Nonostante fosse la prima volta per entrambi, Charles Leclerc ha promosso il lavoro di Bryan Bozzi e Johannes Hatz durante il fine settimana di Imola, precisando come l’inizio di questa nuova collaborazione sia stato altamente proficuo e soddisfacente.

Bozzi, nuovo Ingegnere di Pista dopo l’addio di Xavi Marcos, si è rivelato preciso e chiaro in ogni chiamata, aspetto che ha aiutato il monegasco nella gestione dei momenti più “caldi” del fine settimana. Bene anche l’altro innesto al muretto, ovvero Hatz, nuovo Ingegnere delle Prestazioni. Al debutto con la casacca del Cavallino dopo l’esperienza nell’ex AlphaTauri, oggi Racing Bulls, il tedesco ha fin da subito creato un buon feeling con il pilota, rivelandosi un jolly importante per le prestazioni della vettura. Un debutto positivo per la uova struttura di supporto del classe ’97 nativo di Monte Carlo che fa sicuramente ben sperare in vista delle prossime uscite.

Leclerc promuove Bozzi e Hatz

“Cambiare è sempre molto difficile, soprattutto se parliamo dell’Ingegnere di Pista, ma Bryan ha svolto un gran lavoro durante questo fine settimana di Imola. Ha dovuto abituarsi a tante cose nove, però in generale direi che le cose hanno funzionato per il verso giusto. Al muretto, inoltre, ha debuttato Johannes (Hatz.ndr), il mio ingegnere delle prestazioni. Ho approcciato questo week-end con due persone nuove nel mio staff e nonostante qualche difficoltà iniziale direi che è andata bene. Adesso lavoreremo ulteriormente per perfezionare il feeling, ma posso ritenermi soddisfatto del buon inizio”.