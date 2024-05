F1 | Piastri spiega il podio perso ad Imola: “Poco incisivo nel secondo stint di gara” [VIDEO]

F1 GP Imola Piastri – Quarto sul traguardo, Oscar Piastri ha analizzato cosa non ha funzionato sulla sua McLaren nell’ultimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la poca incisività nel secondo stint di gara non gli abbia permesso di giocarsi il terzo gradino del podio con Charles Leclerc.

Nonostante una buona velocità, espressa specialmente nella prima metà di gara, l’australiano non è riuscito a tenere il ritmo del rivale subito dopo il pit stop, aspetto che non gli ha permesso di giocarsi delle chance nel momento clou della competizione.

Una condizione probabilmente dettata dalla gestione gomme, anche nel confronto con il compagno di squadra Lando Norris – al contrario più lento ad inizio stint e parecchio incisivo sul finale – che cercherà di analizzare e correggere con la squadra in vista di Monaco. Piastri&Company, ricordiamo, torneranno in pista tra appena sette giorni a Monte Carlo per uno dei fine settimana più glamour e affascianti dell’interno calendario.