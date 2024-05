Perez, clamorosa bordata ad Imola: “Non è adatta alla Formula 1”

Formula 1 Perez GP Imola – Probabilmente scontento per l’ottavo posto ottenuto in gara, Sergio Perez non ha nascosto la propria frustrazione al termine dell’ultimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il messicano, intervistato da DAZN Spagna, non ha lesinato l’autodromo emiliano da alcune critiche, precisando come quest’ultimo sia ormai inadatto ad ospitare le Formula 1 di nuova generazione. Secondo il portacolori della Red Bull, la larghezza delle vetture – unita ad una zona DRS più corta rispetto al passato – non ha permesso ai piloti delle manovre di sorpasso semplici, aspetto che di fatto ha reso la qualifica fondamentale per il piazzamento in gara.

Da qui il suo ottavo posto in gara, dopo l’11° piazzola ottenuta al sabato, senza alcuna possibilità di rimonta. Una critica forse giusta, ma che però non ha trovato il supporto di altri piloti, compreso il suo compagno di squadra Max Verstappen, che non ha esitato a lodare le caratteristiche tecniche di uno dei tracciati più belli e complessi d’Europa.

Perez e la critica verso Imola

“Potevamo fare qualcosa di meglio, forse si, ma comunque sarebbe stato difficile. Credo che questa pista non sia fatta per la Formula 1. Con le macchine che abbiamo e con la zona DRS accorciata superare si è rivelato praticamente impossibile. Serviva un della molto importante nelle gomme che spesso non abbiamo avuto. Purtroppo la qualifica ha giocato un ruolo chiave nell’esito del fine settimana, che ovviamente reputo estremamente negativo”.