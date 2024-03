Mercedes | Wolff: “Male in Bahrain, a Jeddah per riscattarci!”

Dopo le prestazioni disastrose del Bahrain, la Mercedes è in cerca di riscatto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento di questo mondiale. Russell e Hamilton, ufficialmente, hanno dovuto fare i conti con il surriscaldamento del motore, evidentemente il sistema di raffreddamento sulle due W15 non ha funzionato davvero, anche se nel paddock non tutti sono contenti di questa versione condivisa dal team di Brackley. A Jeddah, pista totalmente diversa, vedremo se la nuova monoposto avrà risolto questo tipo di problema, altrimenti potrebbe essere l’inizio di un altro anno calvario per le Frecce d’Argento.

“La gara del Bahrain è stata deludente – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes. Speravamo in una prestazione migliore dopo quanto visto nelle libere e in qualifica, ed entrambi i piloti erano soddisfatti del bilanciamento e della W15. Sfortunatamente in gara, il sistema di raffreddamento non ha risposto a dovere come da noi previsto, e questo ci ha costretti a gestire sin dall’inizio, scatenando un effetto a catena facendo crollare le temperature degli pneumatici, altrimenti avremmo fatto sicuramente meglio. Adesso però c’è la possibilità di riscattarci subito: quello di Jeddah è un tracciato stradale con molti punti ad alta velocità, puntiamo ad un weekend più costante per capire il vero potenziale della nostra vettura rispetto agli altri”.