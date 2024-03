Formula 1 | Haas in Arabia Saudita per confermare i passi in avanti sulla gestione gomme

Formula 1 GP Arabia Saudita Haas – Obiettivo zona punti per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg per il prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i buoni segnali offerti nella prova di Sakhir, soprattutto in termini di gestione gomma, la Haas intende compiere un’ulteriore passo verso la zona centrale della classifica, così da ambire ad un piazzamento in zona punti che manca da troppi GP. Un obiettivo complesso, visto il livello dello schieramento, ma che i piloti vogliono inseguire in un fine settimana storicamente movimentato e ricco di sorprese, grazie alla conformazione del tracciato di Jeddah.

Magnussen carico per l’Arabia Saudita

“Sono un grande fan del circuito di Jeddah, anche perchè qui abbiamo ottenuto diversi punti lo scorso anno. È una pista fenomenale da guidare. E’ emozionante ed esaltante, soprattutto perchè ci sono molte curve ad alta velocità con un margine davvero stretto con i muretti. Durante il week-end c’è una grande evoluzione dell’asfalto e quindi è importante trovare il giusto ritmo di sessione in sessione. Bisogna tenere conto di questo aspetto, soprattutto durante le qualifiche. La prima volta che ho guidato qui, nel 2022, non l’avevo mai affrontata, nemmeno su un simulatore, perché sono stato chiamato a partecipare alla gara del Bahrain molto tardi. Semplicemente non avevo avuto il tempo di andare. Ho dovuto impararla sul posto ed è stato pazzesco”.

Hulkenberg voglioso di battagliare per la zona punti

“Jeddah è un circuito spettacolare, una pista cittadina ad alta velocità molto difficile e impegnativa. Mi piace, è un luogo dinamico e la pista mi offre sempre dei bei ricordi. Mi sento preparato per questo appuntamento, anche perchè sarà la mia terza gara su questo tracciato, e non vedo l’ora di gareggiare per la zona punti”.