Mercedes | Wolff: “Dobbiamo fare meglio di Zandvoort e Monza”

La pausa estiva non sembra aver fatto bene alla Mercedes. La squadra di Brackley ha infatti vinto tre delle ultime quattro gare prima del break di agosto, dopodiché si è presentata a Zandvoort “appesantita” dalle mangiate, e forse un po’ troppo rilassata. Scherzi a parte, le prestazioni fornite dalla W15 in Olanda e anche la settimana successiva a Monza non sono state all’altezza delle uscite precedenti, e considerando come le gerarchie siano sempre mutevoli, adesso bisogna rimettere tutto in ordine in vista di Baku, laddove ci aspettiamo di vedere una battaglia con più team a giocarsi qualcosa di importante, e crediamo che le Frecce d’Argento saranno nuovamente della partita.

“Ci prepariamo per Baku con l’obiettivo di ottenere una prestazione migliore rispetto a quelle di Zandvoort e Monza, dove abbiamo affrontato due gare molto difficili – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Il nostro ritmo non è stato all’altezza di quello mostrato prima della pausa estiva, mentre molti dei nostri rivali hanno fatto progressi. In alcuni momenti abbiamo avuto un buon ritmo in entrambi i weekend, ma non siamo riusciti a mantenerlo in modo costante. Da allora, ci siamo concentrati sull’analisi delle ragioni di queste difficoltà. Ora abbiamo l’opportunità di dimostrare di aver imparato e di aver fatto dei passi avanti, sia per questo fine settimana in Azerbaijan che per la gara successiva a Singapore”.

“Entrambi i circuiti cittadini sono molto impegnativi, con tratti sconnessi e molte curve a bassa velocità e a 90 gradi, ma presentano anche sezioni ad alta percorrenza. Si tratta di una sfida completamente diversa rispetto a quella affrontata in Olanda e in Italia. Ora che la parte europea della stagione è alle spalle, ci aspettano otto gare oltreoceano prima che la stagione si concluda ad Abu Dhabi. Il nostro obiettivo è terminare il campionato nel miglior modo possibile. C’è ancora molto da giocarsi e lotteremo per ogni punto, a partire da questo weekend a Baku”.

5/5 - (1 vote)