Mercedes | Russell settimo in Olanda: “Un caso, fino a ieri eravamo veloci”

Il Gran Premio d’Olanda si è concluso con un risultato deludente per George Russell e la Mercedes, che hanno faticato a trovare il ritmo in gara nonostante le buone premesse delle qualifiche. L’inglese ha tagliato il traguardo in settima posizione, un risultato che segna un netto passo indietro rispetto alle aspettative, dato che la W15 si era mostrata competitiva fino al sabato. Le qualifiche di ieri avevano lasciato sperare in una gara all’altezza delle ambizioni del team di Brackley. Tuttavia, la realtà della corsa ha dipinto un quadro ben diverso: la Mercedes si è rivelata la quarta forza in pista, dietro a McLaren, Red Bull e Ferrari, con un ritmo gara insufficiente per lottare nelle posizioni di vertice.

“La gara di oggi è stata strana – ammette Russell. Non avevamo il ritmo, ed è stato così con tutte e tre le mescole di pneumatici. Ho avuto la sensazione di scivolare parecchio, soffrendo di un degrado elevato, e piano piano perdevo terreno. Dobbiamo capire il perché, visto che sabato siamo stati relativamente veloci. Le prestazioni cambiano da circuito a circuito, ma siamo stati vicini ai primi nelle ultime sei gare. Sono quindi convinto che questa sia stata un’eccezione. Ci metteremo subito al lavoro per capire perché oggi siamo stati più lenti dei nostri rivali. Abbiamo un’altra gara il prossimo fine settimana a Monza, e cercheremo di fare molto meglio lì.”