Mercedes | Hamilton chiude ottavo in Olanda: “Una sosta in più che non ci voleva”

Un weekend difficile si è concluso con un ottavo posto per Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Olanda, una gara che ha messo in evidenza le difficoltà incontrate dal campione britannico e dalla Mercedes su un circuito che ha esaltato i punti deboli della W15. Dopo una qualifica complicata, conclusa prematuramente in Q2, Hamilton è stato costretto a partire dalla sesta fila, un risultato inaspettato per il sette volte iridato. Nonostante le premesse non fossero delle migliori, Lewis è riuscito a sfruttare la gomma soft nel primo stint della gara, guadagnando diverse posizioni e risalendo fino a rientrare nella top 10.

La strategia aggressiva adottata dal team ha permesso al britannico di approfittare delle fasi iniziali della corsa, mostrando la sua abilità nel traffico e la capacità di mantenere un ritmo competitivo. Tuttavia, i problemi sono riemersi durante il secondo stint, quando un bloccaggio con le gomme dure ha compromesso il piano originale di concludere la gara con una sola sosta. Questo imprevisto ha costretto Hamilton a rientrare ai box per una sosta supplementare, che lo ha fatto scivolare indietro, precludendogli la possibilità di lottare per posizioni migliori.

“Sapevamo che oggi l’obiettivo era limitare i danni – ammette Lewis. Siamo riusciti a rientrare in zona punti, ma non avevamo il ritmo per ambire a qualcosa di più. Se ci fossimo qualificati meglio ieri, forse la situazione sarebbe stata diversa. È stato divertente superare diverse vetture e sfruttare la gomma morbida nella prima parte della gara, ma c’è un po’ di delusione, perché con un sabato migliore avremmo potuto lottare per più punti. Per quanto riguarda la strategia, inizialmente puntavamo a concludere con una sola sosta. Purtroppo, un bloccaggio con la gomma dura ci ha costretto a fare due pit stop. È stato un peccato perdere il punto per il giro più veloce alla fine, ma avrei dovuto spingere di più in precedenza”.