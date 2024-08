F1 | Red Bull, Horner: “Non potevamo competere con Norris”

Zandvoort – Sconfitta dura da digerire per Christian Horner e la Red Bull. E’ vero che Max Vestappen ha approfittato delle debolezze di Lando Norris al via per prendersi il comando, ma è anche vero che alla McLaren sono bastati davvero pochi giri per tornare davanti e dominare la gara. Norris taglia il traguardo con 22.8s di vantaggio rispetto all’olandese, secondo, ma così lontano rispetto all’avversario, e traballano le certezze per il mondiale. Non solo il costruttori, anche quello piloti comincia ad essere in pericolo, con Norris deciso a continuare su questa scia e Verstappen che non vince da ben cinque gare. E’ una Red Bull quasi irriconoscibile, quella di Zandvoort, e che senza Adrian Newey nei box sembra aver perso la sua magia.

Horner: “Digeriamo questa sconfitta e riscattiamoci a Monza”

“Prima di tutto congratulazioni alla McLaren e a Lando, la loro vettura era di un’altra lega oggi. Abbiamo fatto il possibile e Max ha convertito la seconda posizione nella prima alla partenza, ma non potevamo competere con Lando. Abbiamo optato per una maggiore aderenza, dopo le prove di venerdì, ma evidentemente non è stata la scelta giusta. Dobbiamo capire cosa ci manca rispetto ala McLaren e come possiamo migliorare la vettura, abbiamo qualche idea e lavoreremo sodo per farcela. Dovremo reagire e sono fiducioso, la squadra è forte abbastanza per farcela. Max ha settanta punti di vantaggio nel mondiale piloti, ma dobbiamo continuare a far punti, e se non vinciamo dobbiamo quantomeno essere secondi. Checo ha fatto una solida gara, soprattutto nella seconda metà. Abbiamo tanto lavoro da fare, tante sono le lezioni accumulate questo weekend, dovremo quindi testare la vettura e capire come procedere. Digeriamo questa sconfitta e riscattiamoci a Monza”.