Formula 1 | Vasseur difende la scelta della soft sulla Ferrari di Sainz

La Ferrari ha portato a casa un terzo posto nella Sprint Race del COTA grazie alla buona prestazione di Charles Leclerc, il quale ha provato a tenere in partenza contro un aggressivissimo Max Verstappen, ma l’olandese ha avuto la meglio. Dopodiché, in curva 1, il monegasco è stato passato all’esterno della pista anche da Hamilton, ma non ci sono state investigazioni in merito nell’era dei nefasti track limits. Carlos Sainz invece ha finito la mini gara del sabato in sesta posizione, usato un po’ da “cavia” dalla squadra per capire il funzionamento della gomma soft ad Austin, essendo stato l’unico di tutto lo schieramento ad utilizzarla. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ha spiegato così questa scelta ai microfoni di Sky Sport subito dopo la Sprint.

“Ne abbiamo parlato stamattina e penso fosse importante per noi – ha ammesso Vasseur. Non avevamo provato le soft e le medie prima della Sprint, era l’unica occasione per noi e quindi la scelta è stata giusta. Non sono soddisfatto del risultato: avremmo potuto fare meglio, ma penso che fosse importante avere dei riscontri da due mescole diverse di gomme, era la preparazione migliore in vista della gara, perché partiamo dalla pole position e dobbiamo avere una lettura chiara della situazione e delle opzioni per le strategie. Sarà una sfida: Max parte dal sesto posto ma se vogliamo vincere bisogna tenerlo dietro e avere un passo migliore rispetto a oggi. Dobbiamo comprendere a fondo quanto accaduto nella Sprint, parlando con Charles e anche con Carlos, visto che nella parte finale dello stint con le soft è andato meglio rispetto a metà gara”.

“La posizione dopo la partenza sarà importante perché noi abbiamo una buona velocità di punta, lo si è visto con la difesa sulla Mercedes, anche se penso che Russell fosse più veloce di noi. Sappiamo di avere una buona velocità di punta e forse meno carico aerodinamico rispetto agli altri, ma è stata la nostra scelta e bisogna gestire il pacchetto cercando di sfruttarlo al meglio, non è un dramma, ma può essere una buona opzione per la gara. La mossa di Max in partenza? E’ stata a dir poco aggressiva, non so se troppo: anche Lewis è uscito di pista quando ha passato Charles, ma è andato più che largo, ben oltre il limite”.

