F1 | Mercedes, Hamilton sperava di essere più vicino alla pole position

Lewis Hamilton ha provato di tutto per conquistare la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti. Nella “sua” Austin, il campione della Mercedes si è dovuto accontentare del terzo posto, alle spalle di uno strepitoso Leclerc e di un grandissimo Norris. La W14 ha portato l’ultimo grande aggiornamento della sua stagione, ma quantomeno in qualifica non è servito per stare davanti a tutti, nemmeno con il giro cancellato a Verstappen. Tutto però potrebbe essere stravolto nel passo gara, solitamente vero punto di forza delle Frecce Nere.

“Devo fare un grosso ringraziamento a tutti coloro che lavorano nella fabbrica Mercedes – ha detto Lewis. Hanno spinto tantissimo per migliorare la vettura e in questo weekend siamo riusciti a fare un grande passo verso i primi. So che tutti stanno dando il massimo per questo e apprezzo gli sforzi, ma purtroppo non siamo davanti a tutti. Domani, però, faremo un altro tentativo. Questo circuito è uno dei miei preferiti: il layout è leggendario, accidentato e tutti i piloti lo trovano molto complicato. Ogni sezione è una sfida incredibile, spero che domani lotteremo nuovamente per la prima posizione, darò il massimo affinché accada”.