Mercedes | L’ammissione di Hamilton dopo le libere: “Siamo ancora lontani dai primi”

Sesta posizione per Lewis Hamilton al termine delle libere di Silverstone. Il sette volte campione del mondo torna nella pista di casa, laddove ha vinto per ben otto volte, con una monoposto che al momento non sembra essere in grado di metterlo nella lotta per il successo domenica. La Mercedes W15 infatti, pur essendo migliorata e non poco nelle ultime settimane, non è al livello di McLaren e Red Bull, indiscutibilmente davanti in termini di prestazioni sia sul giro secco che sul passo gara, e con dei piloti come Norris, Piastri e Verstappen vogliosi di riscatto.

“La macchina si è comportata abbastanza bene in linea di massima – ha ammesso Hamilton dopo le libere di ieri. Siamo ancora un po’ indietro rispetto al ritmo mostrato dai primi, ma la giornata di oggi è stata incoraggiante. Non penso che i tempi siano pienamente rappresentativi, non mostrano la nostra reale velocità, ma sappiamo comunque che avremo del lavoro da fare stasera. Faremo del nostro meglio per trovare più prestazione, e speriamo che questo possa portarci un po’ più vicino a chi ci precede. È sempre bello essere qui a Silverstone: la quantità di pubblico sembra crescere ogni anno ed è stato fantastico vedere tutto il loro supporto. Speriamo di poter dare loro qualcosa di cui essere allegri per il resto del fine settimana”.