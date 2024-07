F1 | Leclerc e una giornata ricca di domande a Silverstone: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Leclerc GP Silverstone – Al termine della seconda sessione del pomeriggio, Matteo Bobbi ha cercato di analizzare i problemi che hanno afflitto Charles Leclerc nella seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come le noie siano arrivate principalmente nella percorrenza delle tante curve veloci del tracciato di Silverstone.

Come già avvenuto a Barcellona e al Red Bull Ring, la nuova SF-24 ha sofferto di tanto bouncing, problematica che ovviamente ha compromesso la performance della generale nel confronto con McLaren, Red Bull e Mercedes. La Rossa cercherà di attuare delle contromisure in vista della giornata odierna, ma ad oggi è difficile decretare il reale livello che la monoposto italiana riuscirà ad esprimere nel prosieguo di questo fine settimana. Appuntamento alle 12.30 di questo pomeriggio per la diretta della terza e ultima sessione di libere in Gran Bretagna.