F1 | Red Bull, Verstappen senza rivali anche in Qatar

Max Verstappen conquista la pole position senza neanche concludere la Q3. Nessun problema per l’olandese, che nell’ultimo tentativo va però lungo nel primo settore, gettando al vento la possibilità di potersi migliorare. In realtà, il primo crono segnato nella sessione non lascia comunque speranze agli avversari: 1.23.778s, questo è il tempo che vale a Verstappen la pole. Adesso, mancano solo tre punti per aggiudicarsi il titolo iridato: un titolo che ormai gli appartiene già dalla prima gara del campionato. Verstappen non ha rivali e continua a dimostrarlo sessione dopo sessione.

“L’asfalto non concedeva molta aderenza, per cui ho cercato di costruire il passo giro dopo giro, ma avevamo una buona finestra. Ad ogni tentativo sentivo di migliorarmi, specialmente nel primo giro nel Q3 la vettura mi ha dato buona sensazioni. Era comunque al limite, perché era difficile interpretare la performance proprio a causa dell’asfalto – ha raccontato Max – sono comunque contento delle nostre prestazioni. La macchina sembra andar bene al buio, ma domani nella Shootout sarà un po’ più caldo. Il weekend comunque è partito bene, non potevo sperare di meglio, è sempre difficile azzeccare l’assetto nei weekend da sprint”.