Mercedes | GP Singapore, Hamilton ammette: “La strategia non ha funzionato”

Non è andata come sperava Lewis Hamilton, partito terzo a Singapore ma sesto al traguardo con una strategia aggressiva che però non ha dato i suoi frutti. Il sette volte campione del mondo infatti è partito con le gomme soft, mentre tutti hanno montato come logico le medie, questo perché a Marina Bay il degrado è molto elevato con le mescole più morbide. Il pilota della Mercedes voleva evidentemente guadagnare una o due posizioni al via, ma non c’è riuscito, e una volta fermatosi in anticipo rispetto alla concorrenza, non ha potuto fare altro che accontentarsi della sesta piazza finale.

“È difficile esprimere tutte le emozioni che si provano dopo una gara complicata come questa – ammette Hamilton. Quest’anno è stato una continua sfida per tutti noi, ma stiamo dando il massimo. Non sempre le cose vanno come previsto, e oggi la nostra strategia non ha funzionato come speravamo. Arriviamo in ogni weekend con le migliori intenzioni, ma a volte le decisioni non danno i risultati desiderati. È frustrante, ma siamo tutti nella stessa barca”.

“Nelle ultime gare abbiamo perso terreno rispetto ai leader e stiamo lavorando sodo per capire il perché. Faremo quello che sappiamo fare meglio: ci uniremo come squadra, analizzeremo i dati e ci concentreremo in vista di Austin. Ci presenteremo lì con energia, determinazione e voglia di fare bene. Sarà un’altra occasione per dimostrare il nostro valore e, speriamo, fare un passo avanti con la macchina”.