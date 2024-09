F1 | Red Bull, Perez è decimo a Singapore: “Ci è mancato qualcosa sul piano strategico”

Singapore – Sergio Perez conquista la decima posizione ed un solo punto nella complicata gara sul tracciato di Marina Bay.

La sua Red Bull è riuscita a recuperare posizioni importanti al via, risalendo dalla tredicesima alla decima piazza: con questa mossa Checo si mette alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz, che gioca invece di strategia. Con un ben eseguito undercut, lo spagnolo si riprende la posizione – a fine gara è settimo – mentre il messicano resta bloccato dietro la Williams di Franco Colapinto e la Haas di Nico Hulkenberg. Una gara piatta, caratterizzata da poca azione, dove è la strategia a far da padrona: una occasione non colta dalla Red Bull con la gara di Perez, che ha invece dovuto lottare contro una vettura ancora nervosa.

Perez: “Abbiamo sprecato l’opportunità di un undercut sui nostri avversari”

“Il risultato di stasera è deludente, la partenza è stata buona, ma abbiamo sprecato l’opportunità di un undercut sui nostri avversari, cosa che invece hanno fatto Sainz e la Ferrari. E’ una sfortuna, dopo aver sorpassato tre vetture al via, la gara si è complicata. E’ frustrante e credo che ci sia mancato qualcosa sul piano strategico. Ho anche fatto fatica con la vettura, saltellava e il bilanciamento non era ottimale, è stato difficile. Impossibile, poi, sorpassare Franco e Nico. Sappiamo quali sono i nostri problemi, una soluzione c’è, ma questa è comunque una pista complicata per noi. Guardiamo ora al resto della stagione: le prossime piste dovrebbero adattarsi meglio al nostro pacchetto, che con i nuovi aggiornamenti dovrebbe aiutarci”.

