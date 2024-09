Mercedes | Russell giù dal podio a Singapore: “Limitiamo i danni stando davanti a Leclerc”

George Russell si ritene abbastanza soddisfatto per il quarto posto di Singapore. La Mercedes ha avuto grosse difficoltà nelle ultime settimane, e anche venerdì sembrava essere sulla falsariga delle prestazioni di Monza e Baku, ma la debacle Ferrari al sabato ha dato il via ad altre prospettive. Il podio certamente non era alla portata, visto che le McLaren e Verstappen avevano un passo irraggiungibile, ma il fatto di essere riuscito a difendersi dalla SF-24 di Leclerc è un motivo di vanto, evidentemente, per il pilota inglese.

“Dopo un venerdì molto difficile, avremmo considerato accettabile una quarta posizione nel Gran Premio – ha detto Russell. Tuttavia, il nostro ritmo in qualifica ci aveva fatto sperare in qualcosa di più. Oggi è stata una gara complicata, sia per il passo che per la fatica fisica. Le McLaren sono state estremamente veloci, in una categoria a parte rispetto a noi, e Max ha dimostrato un passo superiore. Siamo comunque riusciti a difenderci dalla Ferrari di Charles nelle fasi finali, quindi possiamo dire di aver limitato i danni. Con il ritmo che avevamo, questo era il massimo risultato possibile”.

“Ora ci aspetta un lavoro intenso nelle prossime settimane per capire il motivo delle nostre difficoltà a competere al vertice nelle ultime gare. Non siamo stati altrettanto competitivi dalla pausa estiva, ed è piuttosto frustrante. Ci impegneremo al massimo per tornare in forma e confidiamo che gli aggiornamenti previsti per la prossima gara ad Austin possano aiutarci a fare un passo avanti verso i primi posti”.