Mercedes | GP Olanda, Hamilton fuori in Q2: “Non ho fatto un buon lavoro”

E’ certamente insoddisfatto Lewis Hamilton per il risultato delle qualifiche di Zandvoort. Il sette volte campione del mondo partirà domani dalla dodicesima posizione in griglia, al fianco di Carlos Sainz, pilota che prossimamente andrà a sostituire in Ferrari. Considerando la giornata di Russell, l’inglese non può chiaramente essere contento, anche perché la W15 si è dimostrata comunque competitiva nel resto del weekend, come ammesso proprio dal britannico iridato. La gara comunque può offrire delle opportunità, anche se i sorpassi sono tutt’altro che facili.

“Oggi è stata una giornata frustrante – ha ammesso Hamilton. Il weekend era iniziato bene, e in Q1 ero contento del bilanciamento della macchina. Purtroppo in Q2 abbiamo avuto più difficoltà e la situazione ci è sfuggita di mano. Non sono riuscito a migliorare il mio ultimo giro e non è bastato per passare il taglio. Sono cose che capitano, ma alla fine non ho fatto un buon lavoro. Domani darò il massimo per conquistare più punti possibili e divertirmi in pista”.