Formula 1 | GP Olanda, Gasly regala all’Alpine l’accesso in Q3

Qualifiche dai due volti per l’Alpine in Olanda. Pierre Gasly, con un’ottima prestazione, è riuscito a qualificarsi in Q3, e domani partirà dalla quinta fila. Una buona prova da parte del francese in un periodo nel quale la A524 risulta essere in flessione dopo un buon recupero a seguito di un inizio stagione disastroso. E’ andata invece molto male a Ocon, diciassettesimo e già fuori in Q1. Per l’ex Red Bull sarà dura tenere dietro Sainz e Hamilton, i quali faranno di tutto per conquistare la zona punti.

“Sono molto soddisfatto del risultato di oggi – ammette Gasly. Prima delle qualifiche, sapevamo che passare dalla Q1 alla Q2 sarebbe stato impegnativo, soprattutto dopo una difficile sessione di prove libere come quella di venerdì. Riuscire ad arrivare in Q3 è un risultato di cui posso essere contento. Siamo quasi riusciti a ottenere il massimo dalla macchina. Abbiamo perso un po’ di tempo sul giro in Q3, ma siamo comunque nella top 10 e in una buona posizione per lottare per i punti in gara. Domani sappiamo che dovremo affrontare una battaglia con Lewis e Carlos e che partiranno dietro di noi. Sarà una gara dura, ma siamo pronti. Dovremo cercare di mantenere il passo di alcune delle macchine che partiranno davanti a noi. Se riusciremo a guadagnare punti, sarà fantastico, ed è questo il nostro obiettivo”.

“È stato un weekend deludente finora – commenta Ocon. Ho avuto difficoltà a trovare il giusto assetto della macchina, indipendentemente dalle condizioni, e ci sono stati problemi con l’aderenza. Purtroppo oggi non sono riuscito a mettere insieme un giro abbastanza veloce. Dobbiamo lavorare per assicurarci di ritrovare la solidità e mantenere lo slancio positivo che avevamo prima della pausa estiva. Partiremo da una posizione difficile, considerando che sarò diciassettesimo, e la natura della pista qui a Zandvoort non facilita i sorpassi. Speriamo di ottenere alcuni dati utili dalla prestazione di oggi, imparare e dare il massimo domani, con l’obiettivo di essere più competitivi”.