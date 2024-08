Mercedes | Russell in seconda fila a Zandvoort: “Ho fatto il massimo”

E’ un po’ rammaricato George Russell per la quarta posizione ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. Il pilota della Mercedes sperava in un risultato migliore, considerando anche il passo dimostrato in Q2, ma quando è arrivato il momento di sprigionare il massimo dalle monoposto, la W15 ha accusato un ritardo rispetto alle vetture del team di Woking e a Max Verstappen, secondo nonostante le difficoltà della Red Bull in questo momento. Il podio comunque è ancora ampiamente alla portata, pur essendo su una pista nella quale è complicato superare.

“È stata una sessione di qualifica davvero impegnativa – ha ammesso Russell. In Q1 ho avuto molte difficoltà, mentre in Q2 avevo il ritmo per stare al passo con le McLaren. Tuttavia, in Q3 siamo scivolati un po’ indietro e alla fine abbiamo chiuso in quarta posizione. Penso che questo fosse il massimo che potevamo ottenere oggi. È stato complicato mantenere le gomme costantemente nella giusta finestra di temperatura. Lewis ha mostrato un ottimo ritmo in Q1, ma ha incontrato problemi nella sessione successiva. Inoltre, le condizioni continuavano a cambiare, rendendo difficile ottenere il massimo dalla macchina. Il distacco dai primi è piuttosto significativo oggi, ma penso che domani potremo fare meglio in gara. Siamo pronti e cercheremo di tornare sul podio”.