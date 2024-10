Mercedes | Hamilton vince la lotta interna con Russell a Città del Messico

Quarto posto per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Città del Messico. Il sette volte campione del mondo ha ottenuto il massimo risultato possibile dopo un weekend obiettivamente molto complicato per la Mercedes, ma quantomeno è riuscito a battere il compagno di squadra, George Russell, nella lotta interna al team. La W15 ha dato diversi problemi all’Autodromo Hermanos Rodriguez, sulla falsariga di quanto visto anche a Austin. Il britannico, prossimo a diventare ferrarista, spera però di poter lottare per posizioni più importanti già a partire dalla prossima settimana, quando la Formula 1 farà tappa in Brasile.

“Abbiamo concluso la gara portando a casa dei buoni punti per la squadra, e questo è positivo – ha detto Hamilton. Nel primo stint non eravamo particolarmente veloci, mancava carico all’ala anteriore e ho sofferto molto di sottosterzo. Con la sosta siamo riusciti a migliorare l’equilibrio e il nostro ritmo è cresciuto. Anche se avessimo avuto quella velocità fin dall’inizio, non avremmo comunque avuto il passo per lottare per il podio. Quarta e quinta posizione sono risultati leggermente migliori di quanto ci aspettassimo, quindi possiamo essere soddisfatti del nostro pomeriggio”.

“Non è stato il weekend più semplice per il team, ma abbiamo raccolto molti dati sulle due specifiche. Ora possiamo analizzarli per capire quale sia la strada migliore per il prossimo weekend in Brasile e per il resto della stagione. Speriamo di riuscire a migliorare la macchina in vista di Interlagos per poter competere con Ferrari e McLaren”.