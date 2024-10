Ferrari | A Leclerc scappa una parolaccia in conferenza: “Oh no! Non voglio fare la fine di Verstappen”

Il weekend di Charles Leclerc in Messico è stato piuttosto difficile. Il pilota della Ferrari ha chiuso al terzo posto alle spalle di Sainz e di Norris, non riuscendosi a difendere dal ritorno dell’inglese della McLaren, evidentemente molto più veloce in quel frangente di gara. Dopo la festa del podio, nella quale è sembrato essere piuttosto freddo, il monegasco si è poi sciolto alle interviste con i colleghi nel ring. Dopodiché è arrivato il momento della classica conferenza stampa FIA dedicata ai primi tre, ed è lì che è stato protagonista di un siparietto.

Alla domanda di un collega in merito a quel controllo fatto all’ultima curva e che ha rischiato di metterlo fuori gara, Leclerc ha risposto con una parolaccia, poi subito rimangiata: “Quando ho corretto il primo sovrasterzo, ne ho subito un altro dall’altro lato e in quel momento ho pensato: ‘Oh caz*o!’. Oh no, scusate. Non voglio fare la fine di Verstappen!”. Sappiamo infatti come Max, in occasione del weekend di Singapore, sia stato sanzionato dalla FIA per aver usato un linguaggio scurrile in conferenza e per questo sanzionato con lavori socialmente utili in Federazione, un qualcosa che l’olandese non ha propriamente digerito, diciamola così. Leclerc quindi si è rimangiato tutto, e al termine dell’incontro con la stampa è stato anche ripreso da un membro della Federazione.

Insomma, ci sembra tutto un po’ troppo ingigantito, probabilmente i problemi da risolvere sono ben altri. La politica della FIA al momento però è questa, ma vedremo se Charles se la caverà solo con un rimbrotto, oppure se dovrà fare compagnia al pilota della Red Bull.