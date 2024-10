F1 | Racing Bulls, Lawson è sedicesimo: “E’ deludente restare a mani vuote”

Città del Messico – Liam Lawson finisce al centro delle polemiche, mentre Yuki Tsunoda va a muro durante il primo giro.

Il pilota giapponese resta vittima di un contatto poco dopo il via: la sua posteriore destra tocca l’anteriore sinistra dell’Alpine di Pierre Gasly – a sandwich tra la Racing Bulls e una Haas – ed è Yuki ad uscirne peggio. Perde la gomma e finisce in testacoda. La squadra aveva lavorato sodo per rimetterlo in pista in qualifica, dove si era classificato undicesimo: lavoro vanificato per i meccanici di Faenza.

“Non c’era abbastanza spazio. E’ stato un incidente di gara, è stato complicato. Le cose sarebbero andate diversamente se mi fossi qualificato più avanti, visto che avevamo il passo per farlo. Sono davvero dispiaciuto per il team. Hanno fatto un fantastico lavoro per rimettermi in pista ieri. Voglio rimediare in Brasile”.

Liam Lawson finisce al centro delle polemiche di Sergio Perez. I due si ritrovano a lottare per la decima posizione: il messicano tenta il sorpasso, ma il neozelandese si difende danneggiando la Red Bull. Dure le parole di Perez nei suoi confronti, che specifica che il tutto non sia correlato alla corsa al sedile Red Bull: Lawson, infatti, finisce coinvolto in un contatto con Franco Colapinto a fine gara, danneggiando l’ala della sua Racing Bulls. Anche in questo caso, nessuna penalità per Lawson, che a pochi km dalla fine torna ai box per sostituire l’ala e montare le soft. Alla fine è sedicesimo davanti a Perez.

“Gara frustrante, non è il risultato che volevamo. Con la velocità che avevamo durante il weekend avremmo potuto conquistare dei punti. E’ deludente restare a mani vuote, soprattutto quando sai che il pacchetto è davvero forte. Avevamo bisogno di aria pulita e sfortunatamente ho passato l’intera gara dietro gli scarichi di altre vetture. Ci sono stati incidenti nel mentre e abbiamo tentato con la strategia che la settimana scorsa aveva funzionato, ma non oggi. Impareremo da questa giornata e speriamo di fare meglio la prossima settimana”.

