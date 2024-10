F1 | Tensioni Red Bull in Messico: dito medio di Lawson a Perez

Il Gran Premio di Città del Messico ci ha mostrato davvero tantissime cose: dalla vittoria della Ferrari alla lotta mondiale tra Verstappen e Norris con penalità annesse. Insomma, tanta carne al fuoco, ma non è tutto, perché anche nelle retrovie, per non arrivare ultimi praticamente, Lawson e Perez hanno dato via a una battaglia intensissima e che sapeva tanto di futuro, con il neozelandese che vuole dimostrare di meritare il sedile della Red Bull occupato al momento proprio da Checo. Il messicano, davanti alla sua gente, non voleva certo fare brutte figure, e quindi i due si sono dati delle ruotate mica da ridere. Ad avere la meglio è stato il giovane della Racing Bulls, anche se per un sedicesimo posto del tutto anonimo. Sergio ha accusato il giovane “compagno di squadra”, il quale però non gliele ha mandate a dire, facendogli il dito medio in rettilineo, passandolo qualche giro dopo. Insomma, le tensioni a Milton Keynes in questa stagione non accennano a placarsi.

