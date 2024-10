McLaren | GP Messico, Piastri fuori in Q1: “Qualifiche difficili e deludenti”

C’è tanta delusione in Oscar Piastri per il risultato ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota della McLaren è stato escluso in Q1, e scatterà dall’ottava fila al fianco di Perez. Nell’ultimo tentativo, l’australiano stava riuscendo a stabilire un ottimo tempo, ma un errore all’ingresso dello stadio gli è stato fatale, e non avendo tempo per cambiare le gomme, ha provato a fare un ulteriore giro con quel set di soft, senza però riuscire a migliorarsi. Con la vettura che ha disposizione, il giovane aveva sicuramente l’opportunità di fare molto meglio, ma è la dimostrazione di come in questo periodo storico in Formula 1, anche passare il primo taglio nelle qualifiche risulta essere complicato per tutti.

“E’ stato un giro terribile – ha detto Piastri. Sono andato un po’ troppo lungo, uscendo di pista e toccando il cordolo. Il tempo mi è stato cancellato, quindi è finita lì. Quel mio primo giro con la gomma soft era promettente e sarebbe dovuto bastare per entrare in Q2,. Nel secondo tentativo, poi, non ho avuto abbastanza aderenza per mettere insieme un buon tempo. Siamo in una situazione simile a quella di Lando in questa gara l’anno scorso, e lui è riuscito comunque a fare una buona prestazione. Cercheremo di recuperare più posizioni possibili domani. La macchina ha un buon potenziale, quindi l’obiettivo sarà andare a punti”.