McLaren | Norris si salva dalla furia Verstappen: “Ho pensato solo alla mia gara”

Lando Norris è arrivato secondo nel Gran Premio di Città del Messico. Il pilota della McLaren ha recuperato 10 punti nella lotta mondiale con Max Verstappen, ma anche all’Hermanos Rordiguez i due sono stati protagonisti di una battaglia che è sconfinata in una penalità doppia e sacrosanta per il campione olandese, il quale ha ripetutamente cercato di buttare fuori l’avversario. L’inglese a quel punto non ha voluto affondare il colpo, perdendo probabilmente la possibilità di vincere e accontentandosi del secondo posto in mezzo alle due Ferrari di Sainz e Leclerc.

“Io ho pensato alla mia gara – ha ammesso Norris. Ho cercato di concentrarmi su questo, era l’unica cosa che potevo controllare. Devo fare soltanto il mio lavoro e quello di cui ho bisogno. La partenza è stata difficile, così come i primi cinque giri, ma credo di aver fatto un buon lavoro, evitando quello che dovevo evitare e mantenendo la macchina tutta intera e senza danni. Non potevo fare più del secondo posto, quindi è una giornata positiva, ma mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più perché Carlos stava diventando sempre più grande davanti a me, ma sono soddisfatto perché poteva andare molto peggio. E’ una buona prestazione considerando da dove siamo partiti”.

