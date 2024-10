F1 | Sauber, Bottas: “Siamo riusciti a lottare di più rispetto agli ultimi weekend”

Città del Messico – Valtteri Bottas e Zhou Guanyu terminano il Gran Premio del Messico in quattordicesima e quindicesima posizione.

Entrambi con gomma al hard al via, i due piloti della Sauber approfittano dei ritiri degli avversari per avanzare in griglia. La sosta arriva molto tardi in gara – al giro quarantacinque per Zhou, mentre Bottas estende fino al cinquantunesimo. Con il primo stint allungato i due riescono anche a lottare con gli avversari, seppur restando lontani dalla zona punti. E’ comunque un passo in avanti rispetto agli scorsi weekend per la scuderia di Hinwil.

Bottas: “Siamo riusciti a lottare di più rispetto agli ultimi weekend”

“Credo che abbiamo massimizzato le nostre performance oggi, anche se il risultato finale non è stato quello che speravo. Comunque è un miglioramento e speriamo vada ancora meglio alla prossima gara. Alla partenza mi sono ritrovato imbottigliato e non sono riuscito a recuperare posizioni. Dopo di che la gara è stata lineare, siamo riusciti a seguire la strategia estendendo il primo stint di un paio di giri. Anche se il risultato non è dei migliori, siamo comunque riusciti a lottare di più rispetto agli ultimi weekend. Il nostro passo era simile a quelli dei nostri avversari e questo ci da fiducia per i prossimi appuntamenti. Ora concentriamoci sui prossimi aggiornamenti, sperando che funzionino bene e che arrivino presto”.

Zhou: “In Messico prestazioni incoraggianti”

“La nostra è stata una gara complicata, a causa del surriscaldamento dei freno ho dovuto fare lift and coast regolarmente, compromettendo il nostro ritmo. Dovremo capire qual è l’origine del problema. Sembrava potessimo far di più, ma siamo riusciti a gestire, restando competitivi rispetto alle vetture attorno a noi. E’ un passo avanti, qualcosa che sembrava impossibile solo pochi weekend fa, è incoraggiante. Continueremo a lavorare sodo, San Paolo è dietro l’angolo e daremo tutto per continuare a lottare”.