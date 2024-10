McLaren | GP Città del Messico, Piastri rimonta fino all’ottavo posto

Ha provato a fare il meglio possibile Oscar Piastri, che partito dalla nona fila a Città del Messico è riuscito a rimontare fino all’ottavo posto. Il pilota della McLaren, dopo la bellissima vittoria di Baku e la prestazione comunque importante di Monza, senza dimenticare il podio di Singapore, sembra aver perso un po’ il ritmo dopo la lunga pausa autunnale che ci ha poi portato a Austin. L’australiano, al centro anche di qualche voce di mercato, deve migliorare la gestione del suo weekend. Ricordiamo che in Messico la sua MCL38 non disponeva degli stessi aggiornamenti montati invece su quella di Lando Norris. C’è però la necessità di riprendere la strada giusta, visto che la Ferrari si è prepotentemente fatta pericolosa nella classifica del campionato costruttori.

“È stato un pomeriggio difficile, ma credo che abbiamo ottenuto il massimo possibile – ha commentato Piastri dopo la gara in Messico. Siamo riusciti a recuperare diverse posizioni e la macchina ha dimostrato di essere competitiva, anche se ho avuto qualche difficoltà nel gestire il traffico in pista. Peccato non essere riuscito a superare Kevin Magnussen alla fine, ma tornare in zona punti era fondamentale, ed è questa la cosa principale”.