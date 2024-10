McLaren | Austin, ancora difficoltà per Piastri: “Mai a mio agio con la macchina”

Oscar Piastri ha chiuso le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti al quinto posto, un risultato che non può fare altro che rappresentare una delusione, considerando la pole position conquistata dal compagno di squadra Norris. Il pilota australiano non è riuscito a trovare il giusto feeling con la vettura durante la sessione, rimanendo lontano dal passo dimostrato dal britannico. Il confronto diretto con l’altro lato del box McLaren ha evidenziato una certa difficoltà per Piastri nel massimizzare il potenziale della sua macchina.

Finora, il weekend americano di Oscar non è stato all’altezza delle aspettative. Sin dalle sessioni del venerdì, l’australiano ha faticato a trovare il giusto equilibrio con la monoposto, compromettendo la possibilità di lottare per le posizioni di vertice. Il quinto posto in griglia lo mette comunque in una posizione d’attacco per la gara, ma servirà un netto miglioramento del ritmo per recuperare terreno.

“È stata una sessione di qualifica piuttosto complicata per me – ha ammesso Piastri dopo le qualifiche di ieri. Fin dall’inizio, non mi sono mai sentito completamente a mio agio con la macchina, e questo ha influenzato la mia fiducia durante tutta la sessione. Abbiamo comunque cercato di tirare fuori il massimo da ogni giro, e penso che il risultato ottenuto sia il migliore che potessimo sperare in queste condizioni. Certo, non è la posizione ideale per partire, ma non è nemmeno un brutto punto di partenza per la gara di domani. Abbiamo una base solida sulla quale lavorare, daremo tutto quello che abbiamo, cercando di risalire il più possibile in gara”.