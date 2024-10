Mercedes | Antonelli completa le libere in Messico: “L’ho presa con più calma rispetto a Monza”

Andrea Kimi Antonelli ha portato al termine la sua sessione di prove libere nel Gran Premio di Città del Messico senza commettere errori. Il pilotino della Mercedes, che dal prossimo anno sarà titolare, ha chiuso in dodicesima posizione a 1.2 secondi dal miglior tempo di George Russell, suo compagno di squadra. Il bolognese ha completato 19 giri, accumulando chilometri, esperienza e soprattutto conoscenza con la vettura e con una sessione ufficiale, cosa che non è stata fatta in Brianza alla sua prima uscita perché è andato a sbattere contro le barriere della Parabolica dopo una decina di minuti.

“Oggi me la sono presa con molta più calma rispetto a Monza – ha detto Kimi. Non ho voluto prendere rischi, perché col team avevamo un programma da svolgere anche in termini di assetto, quindi era importante fare dei giri senza fare errori. Sono contento per come sia andata: ovviamente da pilota sentivo di avere ancora tanto margine, ma non c’era bisogno di spingere perché non volevo ripetere l’errore di Monza. Sono contento, ho imparato la pista e fatto esperienza, oltre a conoscere la macchina giro dopo giro. Lì sono andato forte per due giri ma l’ho tirata nel muro, mentre è più importante fare esperienza e andar forte quando serve. Oggi dovevo imparare la pista, importante per il prossimo anno, poi abbiamo fatto delle modifiche con le hard, e quella in cui mi sono sentito meglio l’ho tenuta per il mio run con le soft”.