F1 | Red Bull, inizio deludente per Perez: “Non siamo abbastanza competitivi”

Città del Messico – Comincia in salita il weekend di casa per Sergio Perez. Il messicano non va oltre le posizioni di metà classifica nella prima giornata di libere al circuito Hermanos Rodriguez.

Nella prima sessione di libere Checo chiude col decimo miglior tempo, mentre nelle FP2 – in cui vengono anche testati le nuove mescole Pirelli per il 2025 – l’idolo di casa riesce a salire in nona posizione, restando però a sette decimi dal leader Carlos Sainz. La RB20 sembra ancora essere nervosa, e ci sono diverse aree su cui lavorare, ma c’è ancora una sessione di libere a disposizione. Arrivare pronti alla qualifica sarà fondamentale perché Perez possa regalare un bello spettacolo ai suoi tifosi, per quello che potrebbe essere il suo ultimo gran premio di casa.

Perez: “Non è stato l’inizio che ci aspettavamo, non siamo stati competitivi”

“Non ho avuto sensazioni grandiose: c’è stato qualche problema con l’altezza della vettura, dobbiamo inoltre lavorare sulle curve a bassa velocità. Sembriamo ancora un po’ lontani dal vertice, c’è ancora del lavoro da fare – ha spiegato Checo – il pubblico è fantastico, vorrei che fossimo un pochino più competitivi, però purtroppo non è così al momento. Non si può mai sapere però, la pista è ancora in evoluzione e tutto può accadere. Non è stato l’inizio che ci aspettavamo, non siamo stati competitivi come volevamo, ma sappiamo quale direzione seguire per domani: spero che potremo migliorare”.