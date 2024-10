F1 | Alpine: Ocon soddisfatto, Gasly in difficoltà dopo le libere in Messico

Le prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Città del Messico hanno regalato sensazioni contrastanti ai piloti dell’Alpine. Esteban Ocon ha espresso soddisfazione per la sua prestazione, dichiarando di essersi subito sentito a proprio agio in macchina, con un grip nettamente migliore rispetto agli anni passati, entrando nella top 10 nella prima sessione ma chiudendo al tredicesimo posto la sua giornata. Tuttavia, Pierre Gasly ha vissuto un venerdì più complicato, non trovando il giusto feeling con la vettura. Nonostante alcune difficoltà, entrambi i piloti puntano a migliorare il setup nelle Prove Libere 3, con l’obiettivo di presentarsi competitivi per le qualifiche.

“Oggi è stata una giornata positiva, mi sono sentito subito a mio agio in macchina e il livello di grip è stato decisamente migliore rispetto agli anni precedenti su questa pista – ha detto Ocon. Le Prove Libere 1 sono andate bene, siamo riusciti a entrare nella top 10, anche se non abbiamo ancora un quadro completo del potenziale degli altri team. Continueremo a lavorare duramente per migliorare le prestazioni della nostra vettura. Con i test delle gomme prototipo e il programma che avevamo in PL2, non è semplice fare confronti. Tuttavia, ogni volta che la macchina scende in pista c’è qualcosa da imparare. Speriamo di avere una sessione produttiva domani per essere pronti a lottare nelle qualifiche”.

“È stata una giornata di prove piuttosto impegnativa qui a Città del Messico, soprattutto con la sessione estesa dovuta ai test delle gomme proto nel pomeriggio – ha dichiarato Gasly. Non sono riuscito a sentirmi completamente a mio agio in macchina per tutta la giornata e ci sono sicuramente alcuni aspetti sui quali dobbiamo lavorare. Questa pista è sempre complessa per adattare la vettura alle condizioni, ma abbiamo comunque fatto alcuni progressi tra le due sessioni, che cercheremo di sfruttare al massimo domani. Le Prove Libere 3 saranno cruciali per continuare a perfezionare l’assetto e metterci nelle migliori condizioni possibili in vista delle qualifiche”.