F1 | Mercedes, Wolff: “Dobbiamo lavorare anche in vista del 2025”

La Formula 1 torna subito in pista dopo il bellissimo weekend di Austin. Ci si sposta poco più di 1.000 km più a sud nel continente centroamericano per il ventesimo appuntamento della stagione 2024. La Mercedes è chiamata al riscatto dopo le brutte prestazioni fornite in Texas, specialmente in configurazione gara principale, con le qualifiche disastrose di Hamilton e Russell e l’incidente del sette volte campione del mondo al terzo giro. Ha provato a mettere una pezza il suo compagno di squadra, sesto dopo essere partito dalla pit-lane.

“Dopo un weekend complesso ad Austin, abbiamo l’opportunità di riscattarci subito in Messico – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Le prestazioni in Texas hanno confermato il potenziale della vettura, ma la vera sfida è riuscire a mantenerlo costante. Non si tratta di un singolo problema, ma del bilanciamento tra i fattori aerodinamici e meccanici. Ci restano cinque gare su cui lavorare, e sarà fondamentale non solo per i risultati a breve termine, ma anche in vista della preparazione per il 2025″.

“L’altitudine di Città del Messico rappresenta una sfida unica: la power unit deve sforzarsi di più e, per compensare l’aria rarefatta, utilizziamo il massimo carico aerodinamico. Sarà un’occasione per valutare ulteriormente il pacchetto di aggiornamenti recenti. Inoltre, Kimi sarà di nuovo in pista per la sua seconda sessione di prove libere, e siamo ansiosi di vedere i suoi progressi”.