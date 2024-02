F1 | Red Bull è ancora il riferimento, ma i test regalano una Ferrari in forma [VIDEO]

F1 Red Bull Ferrari – Al termine della seconda giornata di test pre-season in Bahrain, Carlo Vanzini ha analizzato gli equilibri emersi tra Red Bull e Ferrari, precisando come la RB20 sia ancora la vettura la vettura, nonostante il grande passo in avanti compiuto alla SF-24.

La Red Bull, tralasciando qualche piccolo problema di affidabilità emerso nella mattinata di ieri, ha completato diversi chilometri, mostrando costanza e soprattutto un bilanciamento già vicino alla perfezione in tutte le condizioni di utilizzo.

Poco più indietro la Rossa, anche se Charles Leclerc e Carlos Sainz – in pista in entrambe le giornate – hanno promosso le potenzialità della base della nuova vettura. Una condizione importante che la squadra spera di confermare non solo quest’oggi, ma anche nel primo appuntamento della stagione in programma tra due settimane sempre sul tracciato del Sakhir.