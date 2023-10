McLaren, per Stella la stabilità del team è la chiave del successo

Andrea Stella, team principal McLaren, ha progetti piuttosto ambiziosi per la sua scuderia. L’obiettivo è quello di lottare alla pari nei prossimi anni con Red Bull, Mercedes e Ferrari, e possibilmente quello di tornare ad essere una scuderia vincente, come imporrebbe il retaggio.

La McLaren è una delle sorprese in positivo di questo 2023; dopo un inizio assai tormentato Woking ha portato in pista una vettura completamente rivista, issandosi spesso e volentieri a seconda forza in pista, e agguantando svariati podi in stagione, nonché la vittoria nella Sprint Race del Qatar.

Andrea Stella però guarda avanti, illustrando quale sia per lui la ricetta giusta per vincere, portando ad esempio la Ferrari degli anni d’oro di Schumacher. Le chiavi del successo per l’ingegnere italiano risiedono nella stabilità interna di una squadra e nella continuità nel lavoro.

“La stabilità interna, la qualità delle persone coinvolte, ricordo questo di quella Ferrari, con alcuni che rinunciarono a stipendi migliori altrove per restare e creare quella che è stata la scuderia forse più forte di sempre – le parole del team principal McLaren riportate da Autosport -. Quella stabilità e quella continuità nella costruzione ci è mancata in Ferrari nel periodo di Alonso, all’epoca fu un percorso lungo iniziato a metà degli anni ’90. La continuità nei ruoli di quella squadra fu fondamentale ed è quello che sto provando a ricreare in McLaren. Dobbiamo essere ben attrezzati per giocarcela nei prossimi anni alla pari con squadre così forti. Marshall e Sanchez rinforzano il nostro organigramma, e il loro lavoro lo apprezzeremo a lungo termine, anche per ciò che concerne i prossimi regolamenti. Ma la crescita attuale è merito di chi sta lavorando già adesso con noi, così come la monoposto 2024 già in via di sviluppo. Già dalla prossima stagione vedremo i frutti della nostra continuità di lavoro. Con il vantaggio di poter già sfruttare appieno le nostre nuove infrastrutture: la galleria del vento, il simulatore e gli impianti produttivi”.