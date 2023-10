Aston Martin, Lawrence Stroll difende il figlio Lance

In casa Aston Martin continua a tenere banco il problema delle prestazioni non all’altezza di Lance Stroll. E se la motivazione tecnica potrebbe rappresentare un indizio, con la monoposto AMR23 che per via degli sviluppi non si adatterebbe appieno allo stile di guida del canadese (leggi qui), un’altra spiegazione potrebbe essere la semplice sfortuna. Una stagione storta insomma, così almeno la difesa d’ufficio di Lawrence Stroll, proprietario della squadra, nonché ça va sans dire padre di Lance.

“Lance ha iniziato l’anno con il piede sbagliato, con due polsi rotti per le prime sei gare, per lui è stato massacrante, è stato eroico – le parole di Stroll padre riportate da Crash.net -. Poi ha subito ritiri per problemi al motore o per un alettone rotto, come in Giappone, in metà delle gare ha avuto problemi che non hanno nulla a che fare con le sue capacità. Quest’anno è stato molto sfortunato, purtroppo”.