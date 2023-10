F1 | Ricciardo è carico per il ritorno in pista

Ancora pochi giorni e Daniel Ricciardo ritornerà al volante della sua AlphaTauri in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma sul circuito di Austin, in Texas. Il pilota australiano ha saltato le ultime cinque gare dopo essersi rotto la mano sinistra durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, lo scorso 25 agosto.

“È bello tornare! La mia mano sta molto meglio e il simulatore è stato un modo utile per valutarla”, ha dichiarato il pilota di Perth.

“L’ho provato nella settimana prima del Qatar, ma non sentivo che fosse al massimo delle mie potenzialità, quindi ho trascorso il resto della settimana nel Regno Unito, trascorrendo più tempo nella simulazione, e sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto a partire. La mia forma fisica generale è buona perché ho continuato ad allenarmi il più possibile, anche se ovviamente non ho potuto fare molto con la mano o il braccio sinistro per un po’. È stato decisamente frustrante guardare le ultime gare, soprattutto perché ero arrivato a un punto in cui ero così pronto per tornare di nuovo a correre. Poi ho dovuto partecipare a due eventi e ho dovuto fare di nuovo una pausa, ma in realtà il tempo senza gare è passato abbastanza velocemente”.