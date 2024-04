McLaren | GP Cina, Norris non si aspettava di salire sul podio

Gran bella gara per Lando Norris, che in Cina ha conquistato il secondo podio della sua stagione. La sua McLaren si è comportata benissimo specialmente dopo le modifiche effettuate al termine della Sprint Race, garetta nella quale l’inglese, partito dalla pole position non è riuscito a sfruttare per via del lungo alla prima curva nella battaglia con Hamilton. La MCL38 è di fatto ancora la vettura base, a parte qualche piccolo accorgimento, un po’ come la Ferrari, eppure ieri è andata molto bene, agevolata anche dalle condizioni ambientali e dell’asfalto. Ricordiamo come lo stesso Lando, prima del weekend, aveva dichiarato che le caratteristiche del circuito di Shanghai non sarebbero state favorevoli alla sua vettura, eppure le cose sono andate ben oltre le più rosee aspettative.

“Onestamente non mi aspettavo una gara come quella di oggi – ha detto Norris in mixed zone. Però c’era tanto freddo e le condizioni penso ci abbiano aiutato parecchio. Sono felice e sorpreso, ho trovato un buon ritmo sin dalla partenza e mi sono sentito molto meglio rispetto alla Sprint Race. Abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento, ma niente di eccezionale. Questo ci ha aiutati nella gestione delle gomme e ho potuto spingere: dopo aver passato Fernando, ho potuto controllare gli pneumatici e il mio passo era buono, ero a mio agio”.

McLaren, a Miami il primo vero aggiornamento del 2024

“L’aggiornamento di Miami? Questione difficile, penso che ci aiuterà, ma non credo che si vedrà in modo sostanziale in quel weekend, perché lì ci sono tante parti a bassa velocità e gli sviluppi non sono indirizzati su quelle caratteristiche, anche se dovremmo migliorare di più proprio in quelle aree. Comunque lo accogliamo favorevolmente, il team sta lavorando tantissimo per portare i nuovi pezzi a Miami, sono entusiasta di questo, vedremo quanto riusciremo a migliorare”.