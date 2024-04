F1 | Toto Wolff: “Se fossi in Max resterei alla Red Bull”

Fino a qualche mese fa, era impensabile parlare considerare la possibilità che Max Verstappen lasciasse la Red Bull, la squadra con cui ha battuto i record e con la quale ha conquistato tre titoli mondiali. Nonostante il successo in pista, da febbraio le cose sono cambiate con Christian Horner indagato per presunto comportamento inappropriato, il che ha spinto Jos Verstappen a dire che la Red Bull sarebbe implosa se il britannico fosse rimasto in carica; anche Helmut Marko è stato coinvolto nella faccenda. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che Verstappen potrebbe addirittura allontanarsi dalla squadra.

Nel frattempo, Toto Wolff è alla ricerca di un sostituto per Lewis Hamilton che lascerà la Mercedes a fine stagione. Intervistato dopo il Gran Premio della Cina, vinto ieri da Max Verstappen, l’austriaco ha ammesso che è necessario avere una macchina vincente per supportare l’arrivo di un campione.

“Ci sono così tanti fattori che giocano un ruolo importante per l’ingresso di un pilota. Max conosce le gare automobilistiche meglio di chiunque altro, prenderà le decisioni che ritiene siano buone per lui. Penso che alcuni fattori giochino un ruolo, ma lui è quello che innescherà altre tessere del domino, in seguito. Tutti stanno aspettando quello che farà”.

Per quanto riguarda le discussioni con il tre volte iridato, Wolff ha aggiunto:

“Ci sono conversazioni con molti piloti che esplorano nuove opportunità, quindi non è sorprendente. Se fossi Max resterei in Red Bull nel 2025 ma non sono lui. Ha la macchina più veloce, ma ci sono ancora altri fattori”.

Nel 2026 però, le cose potrebbero cambiare con l’arrivo dei nuovi regolamenti sui motori. Potrebbe essere una svolta per Mercedes o si assisterà nuovamente ad un dominio Red Bull?

“Non credo che nessuno possa vendere qualcosa a Max, Jos e Raymond. Penso che siamo in un’ottima posizione per il 2026, siamo ambiziosi con gli obiettivi che ci siamo prefissati per la power unit, per le batterie, per il carburante. E penso che se siamo in grado di produrre un telaio decente, sarebbe una buona proposta di valore, ma chi lo sa?”.