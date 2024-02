Mario Andretti “devastato” per la domanda respinta dalla Formula 1

C’è tanta tristezza in casa Andretti per l’esclusione, nella giornata di ieri, da parte della Formula 1 nei confronti di una delle famiglie più illustri nel panorama motoristico. Dopo l’accettazione della FIA nei mesi scorsi, si attendeva una risposta anche dal detentore dei diritti commerciali del Circus, che con una nota lunghissima ha di fatto distrutto i sogni dell’italo/americano. Il commento di Mario, ex pilota della Ferrari è stato minimo, ma ricco di delusione, e si è affidato alla sua pagina ufficiale di Twitter/X per esternare tutta la sua amarezza: “Sono devastato. Non dirò altro perché non riesco a trovare altre parole”.

Andretti stava già lavorando sul progetto per la vettura che avrebbe preso parte al campionato 2026, ed era in procinto di aprire anche una nuova fabbrica negli Stati Uniti. Tanto lavoro per nulla, a quanto pare, perché non sembra esserci alcuna apertura nell’immediato futuro. Si potrebbe pensare a qualcosa dal 2028 e con l’aiuto concreto di General Motors, ma onestamente, vista la delusione, crediamo che possa svanire qui, al momento, la speranza di vedere Andretti in Formula 1 con un team tutto suo.