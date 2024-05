F1 | Bottas sicuro: “Sainz aspetta Red Bull o Mercedes”

“Tra Cina e Miami non ci saranno grosse novità”. Al momento, quanto riferito nelle scorse settimane dal manager dell’attuale alfiere della Ferrari, Carlos Onoro, si sta rivelando veritiero con il numero 55 che non ha ancora sciolto le riserve per quel che riguarda la prossima stagione. Al termine di questa campionato Sainz chiuderà la sua esperienza in Ferrari – dove verrà sostituito da Lewis Hamilton, e nel frattempo è alla ricerca della migliore squadra possibile per avviare un nuovo ciclo nella sua carriera.

Per Valtteri Bottas, il cui futuro è ancora incerto e per certi versi è legato a a quello di Sainz e alla decisione della Sauber (Audi) che al momento ha annunciato Nico Hulkenberg per il 2025 ma non ancora il pilota che farà spazio al tedesco, lo spagnolo attende una chiamata da Red Bull o Mercedes.

Tutti vogliono correre per la migliore squadra possibile – ha dichiarato Bottas all’emittente DAZN – Sicuramente stanno cercando di firmare per la Red Bull. La seconda opzione sarebbe la seconda vettura più veloce disponibile, ovvero la Mercedes”.

Il finlandese ha poi aggiunto: “E sicuramente sta anche negoziando un contratto con l’Audi. Sarà molto importante vedere come i pezzi si incastreranno nelle prossime settimane”.